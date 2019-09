A S.Ilario l’area tra le due piazze diventa pedonale

A partire da giovedì 12 settembre il tratto tra piazza IV Novembre e piazza Repubblica diventa un’area pedonale inibita al traffico veicolare in via sperimentale fino al 31 gennaio 2020.

La scorsa primavera in concomitanza con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione il tratto tra le due piazze, completamente rivisto e ripavimentato, era rimasto temporaneamente chiuso al passaggio delle auto. Molte persone in quell’occasione avevano avuto modo di vivere in maniera nuova questi spazi: a piedi e in bicicletta, conversando sulle panchine, assistendo a spettacoli, concerti, manifestazioni.

Successivamente era stato introdotto in forma provvisoria (inizialmente fino all’8 luglio, quindi fino a settembre) il senso unico da piazza IV novembre.

Ora, ponendosi in ascolto degli apprezzamenti e delle osservazioni di diversi cittadini, l’Amministrazione ha deciso, quindi, di introdurre una nuova sperimentazione ripristinando la chiusura.

Un intervento che, di fatto, non pregiudica la fluidità della circolazione nelle due piazze e valorizza la centralità del Monumento al Partigiano e della sua area verde, il rapporto e lo scambio con le iniziative delle associazioni e l’organizzazione di attività come, ad esempio, il Mercato Settimanale Contadino del martedì e il Mercato Settimanale del sabato.

Per informazioni: Comune di Sant’Ilario d’Enza, 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it