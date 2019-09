Basket: la Bmr parte male, poi doma Quistello

La prima amichevole casalinga della Bmr Basket 2000 vede i ragazzi di coach Tassinari aggiudicarsi tre quarti su quattro contro i mantovani del Quistello, che parteciperanno alla C Silver lombarda. 77-47 il punteggio totale, con buon inizio ospite che vale lo 0-11 ed un time out da parte del tecnico scandianese per dare la scossa ai suoi; nel proseguo la squadra reagisce e porta a casa gli altri parziali in modo netto, in particolare il secondo ed il terzo. Non hanno preso parte alla contesa Luca e Francesco Bertolini, prossimo test sabato ad Ozzano contro la locale squadra di serie B Questo il tabellino: Brevini 2, Cunico 10, Astolfi 10, Sakalas 11, Pini 10, Caiti 2, Germani 8, Magni 14, Garofoli 6, Paparella 4. All. Tassinari; vice Gibertoni. Parziali: 14-22, 26-7, 19-4, 18-14.

Ufficializzati i calendari:

Esordio bolognese per la Bmr Basket 2000 nella prossima C Gold. La formazione bianco-rosso-blu esordirà sabato 28 settembre a San Lazzaro di Savena contro il Bologna Basket 2016 (ore 18), mentre per l’esordio interno occorrerà attendere domenica 6 ottobre, quando il PalaRegnani sarà teatro del match con il Basket Lugo. Nel girone d’andata i due derby reggiani saranno casalinghi ed entrambi a dicembre: l’1 con la LG Castelnovo Monti, il 22 contro l’Arena Montecchio.