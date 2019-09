Festa del riuso, appuntamento a Brodano

Il gruppo di residenti “ViviAmo Brodano”, che si è attivato nell’ottica di favorire la convivenza civile, promuovere nuove occasioni di socialità e la cura dei beni comuni, ha aderito al programma delle feste del riuso 2019.

L’appuntamento a Vignola è per sabato 14 settembre a partire dalle 16 presso il parco di via Nievo.

Questa iniziativa è una occasione per i cittadini e le famiglie del quartiere per passarsi di mano in mano oggetti, come abiti, giochi, libri e accessori per la casa.

L’iniziativa intende promuovere la solidarietà locale, diffondere la cultura della reciprocità e un’economia del dono e del recupero. Non solo: è anche un modo per vivere il parco, conoscersi e passare un pomeriggio insieme. Nel corso della giornata, infatti, ci saranno “Letture sotto gli alberi” per i bambini a cura dei residenti e uno spazio dedicato allo yoga della risata per adulti e piccini.

In caso di pioggia la festa si svolgerà al circolo Età Libera in via Ballestri 265.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni: Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli 059 777612.