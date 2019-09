I carabinieri del NORM salvano la vita ad un uomo a Formigine

In crisi depressiva per motivi personali, non aveva più dato notizie di se e risultava non contattabile. Temendo per la salute dell’uomo, un 60enne di Formigine, qualcuno ha allertato il Numero Unico di Emergenza, 112. Presso l’abitazione segnalata è stata immediatamente inviata una pattuglia dei Carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile di Sassuolo. Dopo aver citofonato diverse volte senza ottenere risposta e aver provato a contattare il soggetto anche telefonicamente, i militari hanno deciso di abbattere la porta d’ingresso.

All’interno hanno trovato la persona in stato di incoscienza su una poltrona, che sanguinava copiosamente da alcuni tagli alle vene nell’ansa del braccio, procuratesi evidentemente con una lametta rinvenuta lì vicino. I Carabinieri, nell’attesa dell’intervento del personale medico, hanno provveduto a mantenere le funzioni vitali del soggetto con le tecniche di primo soccorso ampiamente diffuse tra i militari, riuscendo a salvare la vita dell’uomo.