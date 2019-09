Il comune di Carpi scende in campo nella lotta al contrasto dei cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici sono attribuibili direttamente o indirettamente alle attività antropiche dell’uomo e si stanno ormai manifestando in modo palese attraverso variazioni importanti dei fenomeni meteorologici, con eventi estremi eD imprevedibili, come: nubifragi, grandinate, trombe d’aria, cicloni mediterranei, estati torride contraddistinte da ondate di calore intense, durature ed estese, inverni miti, siccitosi. E’ ormai scientificamente provato che questi mutamenti climatici possono essere contrastati attraverso azioni concrete, infatti alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 Paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale; l’accordo ha definito un piano d’azione globale per non superare l’aumento medio della temperatura di 1,5 gradi centigradi.

La consapevolezza che stiamo vivendo una vera e propria emergenza climatica, ha portato alla nascita di movimenti internazionali, nazionali e locali, con manifestazioni e scioperi.

Il Sindaco Alberto Bellelli nel commentare le azioni e gli impegni che la sua amministrazione che vuiole in campo nei prossimi 5 anni afferma che” le misure per mitigare la crisi climatica, benché drastiche e impegnative, sono assolutamente indispensabili, ed oggi anche economicamente gestibili, infatti sono foriere di benefici economici, sanitari ed ambientali rilevanti” ed è in questa ottica che ci impegniamo dichiara l’assessore all’Ambiente Riccardo Righi “a prendere atto dello stato di emergenza climatica ed ambientale, intesa non come attribuzione di poteri giuridici straordinari, ma come assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, coordinando e rafforzando ulteriormente le politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico, da considerare una priorità trasversale ai propri piani e programmi, alle politiche economiche e agli accordi da perseguire. Dobbiamo per questo motivo – continua Righi – promuovere iniziative dirette per far sì che tutta la comunità sia coinvolta attivamente nelle azioni risolutive di contrasto, mitigazione e adattamento al collasso climatico ed ecologico, iniziative ed impegni che devono rivolgersi anche alle imprese, associazioni oltre che ai singoli cittadini”.

“Le azioni che metteremo in campo dicono Bellelli e Righi andranno dalla stesura entro l’anno 2020, di un documento contenente le linee guida da seguire per contrastare lo stato di emergenza climatica ed ambientale in atto, sviluppato attraverso un percorso condiviso e partecipato”. Righi poi elenca le azioni da implementare nell’immediato “ adottare atti finalizzati a sostenere politiche plastic-free, completare il monitoraggio e la rendicontazione delle azioni contenute nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile propedeutica alla predisposizione del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima); potenziare, tramite il CEAS, l’educazione ambientale nelle scuole; stanziare fondi a sostegno alla piantumazione di alberi sul territorio comunale; redigere un piano pluriennale dello sviluppo di aree verdi a fini ecologici,paesaggistici/ambientali/climatici; riconoscere ulteriori incentivi alla mobilità sostenibile; ed infine istituire un Ufficio di coordinamento intersettoriale per il contrasto all’emergenza climatica”.

Il Sindaco Bellelli in conclusione afferma che quelle presentate oggi sono una serie di impegni ed azioni che porteremo all’attenzione del ricco tessuto associativo locale, sarà alla base di una serie di iniziative di confronto con con i cittadini, oltre ad essere un documento che che porteremo in consiglio il 19 settembre.

