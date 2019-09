In A1 per una notte chiusa l’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine

In A1 per una notte chiusa l’uscita della stazione di Terre di...

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine, per chi proviene da Milano/Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Reggio Emilia o di Parma.