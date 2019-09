Prima uscita stagionale per l’uBroker Hockey Scandiano

L’uBroker Hockey Scandiano contro il suo passato, amichevolmente. La prima amichevole della stagione, in programma venerdì 13 settembre al PalaRegnani di Scandiano (ore 20.30, ingresso libero), sarà infatti contro l’Amatori Modena (A2), formazione nella quale militano tre giocatori che lo scorso anno vestivano la casacca scandianese: Martin Montivero, Simone Gallo e il portiere Fabio Errico, tutti e tre sbarcati in terra modenese per sostenere le ambizioni di un club che punterà a conquistare la promozione nella massima serie.

Per l’uBroker del tecnico Roberto Crudeli si tratta del primo test dopo sole due settimane di lavoro, e per il pubblico di casa sarà l’occasione per vedere finalmente all’opera una squadra rinnovata per otto decimi e decisa a puntare alla Final Eight di Coppa Italia e alle semifinali dei playoff scudetto. Accanto al confermatissimo capitano Alessandro Franchi e al portiere Mattia Verona ci saranno i nuovi Marc Coy Grau, David Gelmà Paz, Matteo Brusa, David Ballestero Duran, Massimo Tataranni, Sergio Festa e due elementi provenienti dalle giovanili (e dalla squadra di Serie B) della società: l’esterno Nicolò Busani e il portiere Matteo Vecchi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Ultimi giorni, intanto, per la campagna abbonamenti. Fino a domenica 15 settembre sono in vendita le tessere per il campionato di Serie A1 2019-2020, con i prezzi – sostanzialmente invariati rispetto alla stagione precedente – che si riferiscono alle tredici partite casalinghe della regular season.

Il prezzo del biglietto per le singole gare sarà di 10 euro (prezzo intero) e di 5 euro (per i minori di 18 anni). Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Cento euro è il costo dell’abbonamento a prezzo intero, 55 euro invece per la tessera Under 18 e 160 euro per la formula Family (due persone).

Le tessere sono in vendita presso il T-Bar di Viale Repubblica a Scandiano (circolo tennis), con possibilità di prenotazione telefonando al 335-63.55.090 o scrivendo a hockeyscandiano@libero.it