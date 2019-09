Terzo weekend di grandi eventi per il quarantottesimo Settembre Formiginese

Ancora grande musica in piazza per il weekend del 13/15 settembre: oltre al consueto e ricco programma di eventi sportivi, conferenze, mercatini, appuntamento in Piazza Calcagnini venerdì sera alle 21.00 con “3 Canzoni 100 Lire – Musiche e racconti di un Juke Box”, con Andrea Barbi e il complesso dei “The Radio Luxemburg”. Sabato invece la piazza sarà animata da “Woodstock tra ricordo e futuro – Omaggio ai 50 anni dallo storico concerto”: esibizione con musica a cura della band “Avanzi Tutta”, preceduta dall’esibizione di “The Innocent”. Domenica invece sul palco centrale si terrà alle 20.30 l’incontro pubblico “Gente di Sport”, con Alessandra Campedelli (allenatrice della nazionale di pallavolo sorde campione d’Europa in carica), e Francesco Messori, capitano della nazionale italiana di calcio amputati.

Completano il programma delle iniziative principali “Parola alla Legalità”, incontri con Franco La Torre, Paolo Siani e Geppino Fiorenza a Villa Benvenuti venerdì e sabato pomeriggio, sabato la Festa delle Famiglie a Villa Bianchi a Casinalbo dalle 14.00 con spazi per giocare, laboratori, musica, proposte per i più piccoli; “Golosando sotto le stelle”, evento gastronomico con inizio alle 18.30 del 14 settembre tra le vigne e la corte dell’Acetaia Leonardi, a Magreta di Formigine. La serata sarà allietata dalla musica de Gli Angeli & I Musicisti del Kom e dalla scuola di ballo Happy Dance. Presenta la serata Andrea Barbi. La sera precedente sempre in Acetaia si terrà “Aspettando Golosando”, serata con “Tanta Roba Party Band” e a seguire Dj Remember, Morris, Eva e Rob. Infine “Le Aziende in Città” di domenica mattina alle 10.15, momento di incontro fra le realtà produttive formiginesi e la cittadinanza, si sposterà per la sua quinta edizione a Cà Bella di Colombaro, per l’Open Day del centro di alta formazione professionale inaugurato nello scorso febbraio.

Il programma dettagliato con tutte le altre numerose iniziative in programma è come sempre disponibile sul sito del Comune di Formigine: https://www.comune.formigine.mo.it/