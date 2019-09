A Savignano speciale annullo postale per la XXIX edizione della “Lotta per la spada dei contrari”

A Savignano speciale annullo postale per la XXIX edizione della “Lotta per...

Poste Italiane, in occasione della XXIX edizione della manifestazione storico culturale “Lotta per la spada dei contrari”, su richiesta dell’Associazione Borgo Castello Savignano sul Panaro, ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere domenica 15 settembre dalle 13.15 alle 18.45 nello spazio allestito presso la sede dell’associazione in Via Pallotti a Savignano sul Panaro.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero richiedere l’annullo possono inoltrare le commissioni filateliche a Poste Italiane / U.P. Modena Centro / Sportello Filatelico Via Modonella, 8 – 41121 Modena (tel. 059 2053939).

Poste Italiane attiva Servizi Filatelici Temporanei dotati di bolli speciali che riproducono con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale: convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari di personalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di particolare rilevanza locale o nazionale.

Il servizio è rivolto a chi intenda pubblicizzare e storicizzare il proprio evento con la realizzazione del bollo speciale (Enti Pubblici o privati, Associazioni, Società, Partiti Politici, Organizzazioni sindacali, comitati promotori o organizzatori di manifestazioni).