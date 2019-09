Castelnovo Sotto: chiedi un albero alla Regione, entro il 18 settembre presentare le richieste al Comune

Il Comune di Castelnovo di Sotto aderisce con convinzione all’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, che concede gratuitamente agli Enti pubblici, che ne fanno richiesta, giovani piante per realizzare interventi con finalità di miglioramento ambientale all’interno del territorio regionale.

Le piantine saranno distribuite per la promozione e il miglioramento dei boschi, dell’ambiente naturale, della biodiversità e per la riqualificazione urbana tramite diverse iniziative, da attuare esclusivamente all’interno del territorio regionale: interventi di forestazione, ripristino o realizzazione di ambienti naturali, diffusione del verde pubblico, attività didattiche e divulgative del verde.

I cittadini possono richiedere le piantine direttamente al Comune, presentando un modulo compilato scaricabile dal sito istituzionale. Il Comune, a seguito di una sua esclusiva valutazione, ha facoltà di accettare le domande e di concedere in seguito le piantine assegnate dalla Regione per l’attuazione di interventi di iniziativa privata.

Nei vivai forestali che la Regione gestisce direttamente non vengono prodotti alberi da frutto, alberi di Natale, piante ornamentali, piante per appartamenti o per terrazze.

Gli enti pubblici hanno tempo fino al 20 settembre per inviare le richieste presentate dai cittadini, che quindi dovranno pervenire al Comune almeno entro il 18 settembre.