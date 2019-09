Il 17 settembre il centro medico Spallanzani di Reggio ospita una video-conferenza con l’on. Federico Gelli

In occasione del “World Patient Safety Day”, martedì 17 settembre (ore 15) al Centro medico “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia, è in programma un video-incontro con Federico Gelli, medico e parlamentare, presidente della “Fondazione Italia in Salute” e dirigente ASL Toscana Centro, ma soprattutto relatore alla Camera della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, approvata dal Parlamento in via definitiva il 28 febbraio 2017.

Proprio la legge 24 sarà al centro del video-collegamento da Firenze con il dottor Gelli che, su iniziativa di “HCRM Società scientifica”, farà il punto sull’applicazione della legge rivolgendosi in primo luogo a operatori sanitari, medici in formazione, avvocati ma anche semplici cittadini interessati alla materia.

Sono soltanto 6 le strutture sanitarie prescelte in tutta Italia per il video-incontro tra cui, appunto, la clinica di via Fratelli Cervi a Reggio Emilia, unica in tutta la regione.

Per partecipare all’evento basta recarsi presso la Sala Riunioni dello Spallanzani in via Fratelli Cervi, 75/B.