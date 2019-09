Il sindaco Muzzarelli con Gaudina (Commissione Ue) alla presentazione della mostra “Welfare? Benfatto!”

“In un’epoca che desta preoccupazione per il futuro del lavoro, le diseguaglianze e i cambiamenti demografici, è necessario rafforzare i diritti sociali e mettere la persona al centro delle politiche”. Lo ha detto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervenendo, insieme al capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina, alla presentazione della mostra interattiva “Welfare? Benfatto!” in programma fino a domenica 15 settembre in Galleria Europa nell’ambito del Festivalfilosofia sulla Persona.

La mostra è l’occasione per presentare il Pilastro europeo dei diritti sociali, le linee di indirizzo per gli Stati membri approvate nel 2017 e incentrate su venti principi chiave divisi in tre aree: uguali opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale adeguata e sostenibile. “Un documento – ha affermato il sindaco – che è tra le fonti del nuovo Patto per una città competitiva, sostenibile e solidale che stiamo costruendo con tutti gli attori del territorio”.

L’Europa è al primo posto nel mondo per il welfare e la protezione sociale dei suoi cittadini, la mostra illustra le politiche sociali dell’Unione e racconta, anche con testimonianze in video, come incidono nella vita quotidiana dei cittadini, proponendo anche quiz e laboratori interattivi per ampliare la propria conoscenza sull’Unione.

L’iniziativa è costruita in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea utilizzando i materiali delle campagne promosse dalle istituzioni europee #socialrights e #thisistheEU e durante il Festivalfilosofia la mostra “WelFARE? Benfatto!” sarà visitabile sabato 14 settembre dalle 9 alle 22; domenica 15 dalle 9 alle 18.

Resterà, quindi, aperta al pubblico fino a mercoledì 25 settembre negli orari di apertura della Galleria Europa: il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.