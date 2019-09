Pagano auto con effetti bancari fasulli: denunciati cinque soci di una ditta di trasporti sassolese

In cinque avevano messo in piedi una truffa ai danni di un commerciante d’auto del luogo. Il sistema era semplice: due di loro, accattivatisi la fiducia del venditore, si erano fatti consegnare tre vetture per l’importo complessivo di 25.000 euro che avevano pagato con titoli bancari risultati essere privi di provvista. Le auto, poi, erano state prelevate dagli altri tre complici che le avevano pagate un terzo del loro valore, senza nulla rendere alla vittima.

Questo è quanto hanno stabilito le indagini dei Carabinieri della Stazione di Baiso che, una volta raccolta la denuncia, si sono messi sulle tracce dei truffatori. Si tratta di cinque soggetti, tutti residenti tra le province di Modena e Reggio Emilia e tutti soci della stessa ditta di trasporti con sede a Sassuolo che, ultimati gli accertamenti, ieri sono stati segnalati all’autorità giudiziaria reggiana dinanzi alla quale dovranno ora rispondere del reato di truffa.