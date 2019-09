Unimore Reggio ospita l’anteprima della terza parte del documentario “Le donne e le scuole di Reggio Emilia”

Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, in collaborazione con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, l’Istituto di Storia Contemporanea (Istoreco) di Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Fulda (Germania), promuove la visione in anteprima della terza parte del documentario “Le donne e le scuole di Reggio Emilia” di Sabine Lingenauber. La proiezione, aperta al pubblico, si tiene lunedì 16 settembre, alle ore 17,30, presso l’Aula Magna “Pietro Manodori” del complesso universitario Palazzo Dossetti (viale Allegri 9) di Reggio Emilia.

L’iniziativa costituisce l’occasione per approfondire il ruolo svolto da associazioni e figure femminili nella nascita dei primi nidi e delle prime scuole dell’infanzia di Reggio Emilia. Il documentario è parte del progetto Reggio Emilia Research, ricerca di durata quinquennale coordinata dalla prof.ssa Sabine Lingenauber dell’Università di Fulda (Germania), che indaga sulle radici delle scuole di Reggio Emilia.

La proiezione del documentario sarà introdotta dalla prof.ssa Annamaria Contini, Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, dal dott. Nico Guidetti di Istoreco di Reggio Emilia, documentarista, dalla prof.ssa Sabine Lingenauber, dalla ricercatrice dott.ssa Janina von Niebelschütz dell’Università di Fulda (Germania) e dal fotografo Simone Aprile.

“Con questa iniziativa – dichiara la prof.ssa Annamaria Contini del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore – giunge a completamento il lavoro di ricerca della prof.ssa Lingenauber sul ruolo centrale che figure e associazioni femminili hanno avuto nella nascita dei primi nidi e nello sviluppo dell’approccio reggiano all’educazione. Siamo lieti di esserci confrontanti in più occasioni, nel corso degli anni, su questo tipo di documentazione che conferma l’interesse internazionale di ricercatori e studenti e offre un momento rilevante per i futuri insegnanti e per l’intera città”.

La ricercatrice Sabine Lingenauber, con questo documentario, realizza una originale ricostruzione storica della nascita dei servizi per l’infanzia cittadini, attraverso video – interviste alle testimoni del tempo, dalla resistenza ai giorni nostri. La documentazione è consultabile sul sito https://reggio-emilia-research.com/it/.

Sabine Lingenauber

E’ docente di pedagogia dell’integrazione presso l’Università degli studi di Fulda (Germania). Da più di dieci anni si occupa anche dell’approccio reggiano all’educazione, oggetto di vari libri e articoli scientifici da lei pubblicati in Germania e su riviste internazionali. Dal 2015 è coordinatrice del progetto “Reggio Emilia Research”, che prevede la pubblicazione di volumi e documentari in italiano, tedesco e inglese, centrati sul ruolo svolto da figure e associazioni femminili nella nascita dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia.