Tempo di esordio ufficiale per la formazione di serie D maschile della Pallacanestro Scandiano. Al termine di un trittico di amichevoli dove coach Baroni ha potuto saggiare la condizione dei suoi, stasera (lunedì 16 settembre) alle 21,30 si comincia a fare sul serio: in programma c’è il derby valido per il primo turno del Trofeo Marchetti alla palestra “Cassala” di Reggio Emilia, con avversario la neopromossa Basketreggio.

Questi i convocati: Fontanili, Taddei, Belli, Mammi Matteo, Mammi Giulio, Bartoccetti, Catti, Rivi, Braglia, Vanni, Corradini, Mariani (k). Dirigono l’incontro Denti e Stachezzini di Reggio Emilia; negli anticipi La Torre si è imposta 77-55 a Cavriago, mentre la Nubilaria si è arresa in volata a Carpi (78-74).