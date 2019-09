Calcio: Roma batte Sassuolo 4-2

All’Olimpico Sassuolo sconfitto dalla Roma 4-2. Dopo un brutto primo tempo non è bastata la reazione neroverde nella ripresa con una bella doppietta di Domenico Berardi. Prima vittoria per la Roma di Fonseca. Nella prima mezz’ora la Roma si porta sul 4 a 0 con le reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert. Nella ripresa inevitabile un certo rilassamento e, complice una difesa non ancora impeccabile, il Sassuolo ha avuto qualche spazio in più per tentare una impossibile rimonta, comunque inseguita fino alla fine.