L’Ospedale di Sassuolo in lutto per la scomparsa del dr. Loschi

L’Ospedale di Sassuolo partecipa al dolore per la prematura scomparsa del giovane dr. Giuseppe Loschi, medico del Pronto Soccorso specialista in Medicina d’Urgenza e membro dello staff del Modena Calcio, avvenuta a seguito di un improvviso malore sabato notte. “Desideriamo esprimere la nostra più sentita vicinanza e il nostro sostegno alla famiglia, in un momento tanto difficile. È una notizia davvero tragica, che ci rattrista tutti molto” sono le parole del Direttore Generale della Società, Bruno Zanaroli.