DigiEduHack: 24 ore per trovare soluzioni digitali innovative sull’educazione al rischio

E’ in programma da giovedì 3 (a partire dalle 9.30) a venerdì 4 ottobre (ore 12), presso gli spazi di CUBO Condividere Cultura (Piazza Vieira De Mello 3 e 5, Bologna), la versione bolognese di DigiEduHack, dal titolo “Progettare il futuro in un mondo di incertezze: nuove esperienze di apprendimento per scelte assicurative responsabili”, hackathon organizzato all’interno di un’iniziativa europea dello European Institute of Innovation and Technology (EIT), a seguito del Digital Education Action Plan, formulato dalla Commissione Europea per affrontare le sfide ed opportunità relative alla nostra educazione nell’era del digitale.

DigiEduHack è un contest di 24 ore che si svolgerà in più di 50 città del mondo contemporaneamente, tutte aventi come filo conduttore la Digital Education. L’evento, co-organizzato dall’ Università di Bologna, IBM Italia e Gruppo Unipol, sarà popolato da gruppi multidisciplinari composti da ricercatori, studenti e innovatori che lavoreranno fianco a fianco per risolvere le sfide chiave che la formazione dovrà affrontare nell’era del digitale e trovare brillanti soluzioni.

In particolare, il DigiEduHack bolognese si concentrerà sulle nuove forme di apprendimento individuale e comunitario attraverso l’utilizzo di tutor virtuali e di modelli di simulazione. Ai partecipanti verrà proposto di realizzare soluzioni digitali innovative per la formazione assicurativa, al fine di sensibilizzare il cittadino alle problematiche assicurative e fornire strumenti utili alla gestione del rischio nella vita di tutti i giorni. L’evento è aperto a imprese innovative, startup e università, di cui in particolare studenti, ricercatori e dottorandi. Le soluzioni dovranno essere facili da utilizzare, tecnologicamente avanzate, finanziariamente sostenibili e capaci di proporre un metodo di apprendimento interattivo che vada oltre quelli già esistenti.

Le idee migliori verranno valutate e votate da una giuria di esperti appartenenti ai 3 enti organizzatori. Il gruppo vincitore potrà beneficiare di un voucher spendibile in polizze assicurative per il valore di €1.500 messo a diposizione da Unipol e partecipare al DigiEduHack Internazionale con l’opportunità di aggiudicarsi uno dei 3 premi di €5.000 messi a disposizione da EIT. I membri del team vincitore avranno inoltre la possibilità di essere seguiti dai mentor di IBM ed Unipol a partire dalla conclusione dell’evento sino al DigiEduHack Internazionale; verranno inoltre inseriti nei canali di recruiting delle due aziende e in percorsi formativi all’interno dell’incubatore dell’Università di Bologna AlmaCube.

A tutti i partecipanti, che apriranno un account IBM Cloud, verrà dato accesso per 90 giorni alla suite dei servizi IBM Cloud.

DigiEduHack rappresenta un’occasione unica di aggregazione e confronto con colleghi ed esperti del settore, per la formulazione di nuovi spunti innovativi e garantisce un’importante vetrina per tutte le soluzioni che verranno generate. Quest’ultime infatti saranno tutte pubblicate sul sito dell’evento con lo scopo di facilitarne la diffusione.