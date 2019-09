I controlli della Polizia Stradale nel fine settimana a Bologna

È stato un weekend particolarmente impegnativo quello appena trascorso per gli operatori della Polizia Stradale di Bologna. Sono state circa 120 le pattuglie della Stradale che hanno vigilato sulla sicurezza delle arterie stradali ed autostradali di tutta la provincia; e come di consueto, sono stati tanti i conducenti sottoposti all’accertamento preventivo per l’alcool, con ben 9 patenti ritirate, in quanto gli automobilisti (8 uomini e una donna) sono stati beccati alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Nonostante la presenza continua degli agenti della Polizia Stradale, si continuano a registrare tante violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni più comuni, sono 17 le guide a velocità eccessiva e non commisurata alle condizioni della strada, 17 le persone prive di cintura di sicurezza, anteriore o posteriore, ben 26 i conducenti distratti dall’uso improprio del cellulare, fonte principale di distrazione alla guida ed infine circa una decina i veicoli non sottoposti alla periodica visita di revisione e pertanto sospesi dalla circolazione.

Sovente le infrazioni riscontrate hanno un risolto negativo in termini di incidenti. In questo weekend sono stati rilevati in ambito autostradale 4 incidenti, con un corrispondente numero di persone ferite.