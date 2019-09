Modena: il sindaco Muzzarelli apre l’anno scolastico alla primaria Pascoli

Alla scuola Pascoli la prima campanella è suonata anche per il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e per gli assessori all’Istruzione Grazia Baracchi e ai Lavori Pubblici Andrea Bosi che hanno scelto di aprire simbolicamente l’anno scolastico insieme ad alunni, genitori e insegnanti della primaria di via Barbieri completamente rinnovata dopo i lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione. Insieme a loro anche la dirigente dell’ambito territoriale di Modena Silvia Menabue e, ovviamente, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 9 Silvia Zetti.

Il plesso è uno dei primi costruiti in città all’inizio del ‘900: “Giusta la scelta di mantenere questa scuola che è parte della nostra storia e di rigenerarla conservando tutto il valore storico dell’edificio”, ha sottolineato il sindaco Muzzarelli che ha ringraziato i docenti e invitato le famiglie a collaborare con la scuola.

Infine, augurando a tutti un buon anno scolastico, davanti ad alunni e alunne di diversi paesi d’origine, il sindaco Muzzarelli ha ricordato “il valore della comunità: perché è proprio sui banchi di scuola e in queste aule che nasce e si forma il senso di coesione che il valore fondante della nostra comunità”.

Dopo un ultimo saluto agli alunni delle Pascoli già in classe, l’assessora Baracchi si è infine recata in visita a studenti ed insegnanti della scuola dove fino a pochi mesi fa insegnava e ricopriva il ruolo di referente d’istituto, la secondaria di primo grado Calvino.

FORMAZIONE PER I DOCENTI E INIZIATIVE PER TUTTI

Dalla filosofia per bambini all’attualità del pensiero di Italo Calvino; dalla musica come gioco alla Delizia Estense passando per la didattica sperimentale delle scienze, l’apprendimento con il movimento e Passa La Parola, fino alle Storie d’Egitto. Sono decine le proposte formative di Memo per l’anno scolastico 2019/2020 per gli insegnanti, senza dimenticare un nutrito numero di corsi per l’acquisizione di competenze digitali, sui temi dell’inclusione e della disabilità, della coesione sociale e della prevenzione del disagio giovanile, dell’integrazione e della cittadinanza.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico entra infatti nel vivo il Piano formativo del Centro educativo Memo del Comune che intende la formazione come accompagnamento permanente dei docenti e costante qualificazione della scuola.

Le proposte formative, in continuo aggiornamento (www.comune.modena.it/memo/formazione), sono promosse anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni del territorio, Università, Istituti scientifici e culturali, Fondazioni, associazioni professionali degli insegnanti.

Ci sono percorsi rivolti a docenti di ogni ordine e grado senza vincoli territoriali, altri riservati ai docenti delle scuole del territorio comunale in base a convenzioni o progetti e, infine, proposte formative del Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 del Comune rivolte esclusivamente al personale di nidi e scuole d’infanzia del territorio comunale.

Il lancio di diverse proposte rientra anche in “Buon Anno Scuola!” il calendario di iniziative rivolte a genitori, ragazzi, educatori e insegnanti che intende valorizzare la qualità delle esperienze e favorire l’innovazione mettendo al centro la Scuola.

Mentre per esempio educatori, istruttori e insegnanti sabato 21 settembre si daranno appuntamento al Palapanini per “Un pomeriggio con Julio Velasco” organizzato dalla Fipav Comitato di Modena con il patrocinio di Comune e Regione; al Centro Infanzia Momo di piazza Matteotti bambini e famiglie festeggeranno la riapertura dei Servizi Integrativi con laboratori di nuvole, fiori e prati colorati.

Domenica 22 l’appuntamento è con il Museo-laboratorio Quale percussione al Condominio Erre Nord per ascoltare popoli e culture del mondo e il 24 settembre è aperto a tutti l’incontro in programma al Memo Viale Barozzi 172 dedicato dell’apprendimento in profondità con le esperienze di LiD a Modena e Bressanone.

Il programma completo delle iniziative di Buon Anno Scuola! che continua per tutto il mese di ottobre si può consultare sul sito di Memo (www.comune.modena.it/memo).