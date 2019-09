Prosegue con Seghetta e Marangoni l’anteprima di Poesia Festival

Poesia Festival 2019 prosegue la sua anteprima domani martedì 17 settembre – a ingresso libero e gratuito, come tutti gli appuntamenti del Festival – dedicata a versi e poesie.

A Modena, a partire dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Delfini, ha luogo un

Cantiere poetico. Un momento di confronto sulla poesia e sulle attività che la celebrano. Verrà spiegato come è nato il volume collettivo Poesia Marzolina, scaturito dai laboratori pittorici con cui le ragazze e i ragazzi dell’Istituto d’Arte A. Venturi di Modena hanno dialogato coi poeti.

Ne parleranno Roberto Alperoli, Enrico Ferri ed Emilio Rentocchini. Mentre, a seguire, Evaristo Seghetta e Marco Marangoni leggeranno le loro poesie e dialogheranno con Alberto Bertoni e Roberto Galaverni.

In serata, alle 21.00, avrà luogo nel Cortile della Rocca a partire dalle ore 21.00, l’appuntamento Come si fa la poesia: Book, la storia di un editore esemplare.

Massimo Scrignoli, fondatore di Book Editore, racconterà la sua avventura trentennale. Parteciperanno alcuni poeti del suo catalogo come Alberto Bertoni, Stefano Massari, Nina Nasilli, Emilio Rentocchini, Enrico Trebbi e altri. Accompagnati da interventi musicali di Marco Baroni, Rigo Righetti, Ivan Valentini.

Non mancherà poi un programma di eventi collaterali organizzati nell’ambito di Poesia Festival 2019: fino a domenica 22 settembre il Salotti di L. A. Muratori a Vignola ospita Tre Poeti e tre Pittori nella Stanza.

Poesia Festival 2019 avrà come protagonisti, nei prossimi giorni, grandi nomi come i poeti Silvia Bre, Mariangela Gualtieri, Maurizio Cucchi, Giusi Quarenghi, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori, Mariagiorgia Ulbar, Maria Grazia Calandrone, oltre che artisti come Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico Ruggeri ed Enzo Gragnaniello, scrittori come l’olandese Connie Palmen e Guido Conti, attori come Fabio Testi e Ilaria Drago, che concorreranno a dar voce al nostro tempo in una cornice che è uno dei grandi repertori di bellezza, arte, gastronomia ed eccellenze produttive del nostro Paese.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Quando: fino al 22 settembre 2019

Dove: Unione Terre di Castelli – (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Guiglia) e il comune di Castelfranco Emilia

Promotori: Unione Terre di Castelli, Fondazione di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia-Romagna, Comune di Castelfranco

Con la collaborazione di ERT, Università di Bologna

Organizzazione: Ass. Laboratorio Musicale del Frignano

Comitato scientifico Poesia Festival:

Roberto Alperoli (direttore)

Alberto Bertoni

Roberto Galaverni

Emilio Rentocchini

Andrea Candeli (direttore di produzione)