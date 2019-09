Proseguono sino alla fine di ottobre i lavori all’incrocio fra via Canaletto e Circondariale a Fiorano

E’ stata modificata l’ordinanza per i lavori che interessano l’incrocio fra la Circondariale San Giovanni Evangelista e Via Canaletto a Spezzano, con una nuova ordinanza valida fino al 31 ottobre. I lavori sono suddivisi in due fasi.

Nella prima, che si concluderà a fine settembre, in Via del Canaletto, dalla fitta Florim alla Gardenia Orchidea si ha un restringimento stradale con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo. In caso di necessità possono esserci momentanee chiusure totali al traffico del tratto da Via Antica Cava a Via San Giovanni Evangelista, salvo il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli diretti alle ditte.

Nella fase due, che interessa il mese di ottobre, con eccezione dei residenti, scuolabus, mezzi di soccorso e veicoli diretti o provenienti dalle attivitàe, si avrà la chiusura di Via del Canaletto, da Via Antica Cava fino alla Circondariale. e’ chiusa anche l’immissione finale sulla Via San Giovanni Evangelista. Nel tratto dell’incrocio la circondariale sarà transitabile nella sola carreggiata a sud, con una corsia per ogni senso di marcia.

Chi proviene e chi si reca a Formigine può utilizzare il percorso: Via Antica Cava, Via dell’Artigianato e Via Fratelli Cervi.