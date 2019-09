Tre giorni di iniziative a Castelnovo Sotto per “Vivi il Verde”

Il Comune di Castelnovo di Sotto e l’Associazione Culturale “Le Rane” organizzano una tre giorni di iniziative in occasione della Rassegna Regionale “Vivi il verde”, il progetto promosso da Ibc-Istituto regionale per i Beni Culturali, dedicato alla valorizzazione di giardini, parchi e aree verdi, intesi come luoghi di osservazione della natura, di socialità, di incontro con la storia.

Il primo appuntamento sarà il 20 settembre al bocciodromo di via Petrarca. Alle 16 sarà organizzato un laboratorio di botanica rivolto a bambini e ragazzi per la realizzazione di un percorso sensoriale tra le piante aromatiche; alle 20.45 verrà presentata la “Libera università castelnovese del sapere permanente” e, alle 21.30, il professor Gianfranco Marchesi terrà una conferenza dal titolo “La neuroscienza: bellezza che cura”.

Sabato 21 settembre i luoghi delle iniziative saranno il centro storico e i laghetti di Camporanieri. Alle 8.30 inizierà “Prendiamoci cura di Castelnovo”, l’evento aperto a tutti gli studenti e ai cittadini e dedicato alla raccolta dei rifiuti nelle strade. Il ritrovo sarà di fronte al municipio. Alle 16 ci si trasferirà nell’area verde di via Camporanieri per assistere a “Cam-peggio di così”, un racconto teatrale a cura dei giovani attori dell’associazione “Le rane”. A seguire sono previste visite guidate alla scoperta della flora e della fauna che abita i laghetti. La giornata si chiuderà alle 18 con un aperitivo-pic nic.

Domenica 22 settembre, alle 16, appuntamento al parco Rocca per l’iniziativa “Sulle orme di G.Guatteri”: viaggio alla scoperta delle piante dell’area verde alle spalle del municipio insieme al professor Ugo Pellini. Seguiranno giochi eco-logici per grandi e piccini, realizzati in collaborazione con Edu-Iren ed i volontari del “Fridays for Future” di Castelnovo. La sera, alle 21, apertura straordinaria dell’osservatorio astronomico di Via Prati Landi.

Dal 16 al 30 settembre sarà esposta in Sala Bianca Magnani del Municipio la mostra fotografica “Biofilia” curata dalla Scuola Comunale dell’Infanzia Girasole Palomar.