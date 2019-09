Carpi: “Tanto non sono ubriaco, volete vedere?”. Invece lo era!

L’altra sera un giovane 25enne di San Prospero, transitando davanti ad una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio di controllo a Carpi, ha voluto sottoporsi all’accertamento con alcoltest. “Tanto non sono ubriaco, volete vedere?” ha affermato rivolgendosi scherzosamente ai militari. Purtroppo per lui, però, l’alcoltest ha restituito un risultato inaspettato: il ragazzo stava guidando la sua autovettura con tasso alcolemico quasi due volte il massimo consentito dalla legge.

Le conseguenze sono facilmente prevedibili: denuncia per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente.