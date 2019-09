Controlli dei Nas in provincia: irregolarità in una rosticceria del carpigiano

Nel corso di programmati controlli dell’Arma territoriale dei Carabinieri, eseguiti nei giorni scorsi in collaborazione con il NAS di Parma, presso una rosticceria nel carpigiano sono state rilevate irregolarità nelle condizioni igieniche, nella rintracciabilità degli alimenti e nell’inefficienza dei sistemi di prevenzione. I carabinieri hanno quindi proceduto con il sequestro amministrativo di generi alimentari per un valore di circa 400 euro ed elevanto sanzioni amministrative per 3000 euro.