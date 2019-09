Equinozio dei Sensi: con Noisyvision l’Oasi di Manzolino è un percorso sensoriale

Sabato 21 Settembre 2019 alle 16 presso l’Oasi di Manzolino – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (Via Cirione, 41013 Castelfranco Emilia MO) il Consorzio della Bonifica Burana e NoisyVision onlus presentano “Equinozio dei Sensi”, una passeggiata sensoriale all’interno del sito naturalistico in cui si potrà assaporare la magia della natura ricca di acqua anche ad occhi chiusi, con tutti i sensi. L’evento gratuito è aperto a tutti ma progettato per essere pienamente fruibile dalle persone con disabilità visiva.

La zona circostante le casse di espansione del Canale di San Giovanni a Manzolino (Castelfranco Emilia – MO) è casa per una vegetazione e una fauna ricchissime. Passeggiando lungo i sentieri che costeggiano il canale si possono ammirare i tesori di un ambiente in cui la natura e la sapienza umana si sono incontrate a favore della bellezza. Ci sono le torrette di avvistamento degli uccelli, e proprio all’interno del sito è situato il capanno in cui vengono inanellati alcuni volatili ai fini di censirli nelle loro lunghe migrazioni. Qui si trova anche un impianto di fitodepurazione e le vasche in cui viene deviata l’acqua del canale in momenti di piena, vasche che ospitano tante e diverse specie ittiche. Ma le meraviglie, come sempre accade e troppo spesso si dimentica, non sono solo da guardare, ma anche da annusare, assaporare, toccare e ascoltare.

A gestire la cassa di espansione e l’area circostante è il Consorzio della Bonifica Burana che, oltre a gestire e curare la rete di canali artificiali per lo scolo delle acque in eccesso e l’irrigazione dei terreni agricoli nel suo vasto comprensorio, promuove eventi e progetti a scopo informativo ed educativo sui temi dell’ambiente, della cura del territorio e della buona gestione delle acque in pianura e in montagna. Noisyvision Onlus parallelamente si occupa di sensibilizzare la comunità rispetto al tema della disabilità visiva e all’accessibilità di ambienti e servizi per i disabili sensoriali con la campagna #Yellowtheworld, e promuove eventi rivolti a tutti in cui si impara insieme ad assaporare la bellezza ben al di là del visibile, come ciechi e ipovedenti imparano a fare giorno per giorno.

Questa combinazione darà vita ad un pomeriggio particolare in cui, attraverso i racconti delle guide e degli esperti che interverranno, sarà più facile godere della bellezza del luogo, conoscerne gli abitanti e apprezzarne l’importanza, attraverso tutti i sensi e mescolando le proprie percezioni con quelle altrui. La passeggiata di scoperta del Sito si concluderà con un ristoro.

L’Oasi non è raggiungibile coi mezzi pubblici e per agevolare la partecipazione delle persone con disabilità visiva sarà messo a disposizione un servizio navetta da e per la stazione di Castelfranco Emilia. Ai fini di una buona organizzazione si chiede di prenotare il trasporto scrivendo a: nadia@noisyvision.org.