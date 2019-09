uBroker Hockey Scandiano, seconda amichevole di stagione a Sarzana

Seconda amichevole di stagione, per l’uBroker Hockey Scandiano, che – dopo il match casalingo di venerdì scorso al PalaRegnani contro l’Amatori Modena di A2 – ora se la vedrà con una formazione di pari categoria. Mercoledì 18 settembre gli uomini di Roberto Crudeli sono attesi a Sarzana, su una pista (piccola e col fondo in mattonelle) molto particolare.

Di nuovo tutti a disposizione, nella circostanza: i portieri Mattia Verona e Matteo Vecchi e gli esterni David Ballestero Duran, Massimo Tataranni, David Gelmà Paz, Matteo Brusa, Sergio Festa, Marc Coy Grau, Alessandro Franchi e Nicolò Busani.

La terza e ultima amichevole è in programma per venerdì prossimo 20 settembre, quando l’uBroker renderà visita all’Amatori, sulla pista di Modena. Poi via, sarà campionato. Sabato 28 settembre, per la prima giornata di Serie A1, al PalaRegnani sarà di scena il Lanaro Faizané Breganze.