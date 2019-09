Camminata del Cai sul Sentiero Spallanzani da Reggio Emilia a Scandiano

Il Cai Reggio Emilia e la Sottosezione Cai di Scandiano organizzano sabato 21 settembre, nella mattinata la prima camminata sulla nuova tappa del Sentiero Spallanzani, che collega Reggio Emilia a Scandiano. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Scandiano e Reggio Emilia.

Il Sentiero Spallanzani è il trekking nato nel 1988 da un’idea di Luca Gianotti. Dedicato al grande scienziato scandianese, partiva da Ventoso di Scandiano per arrivare a San Pellegrino in Alpe. Da una nuova idea di Giannotti è nata la proposta di aggiungere al percorso la tappa Reggio Emilia-Scandiano, accolta subito dai Comuni di Reggio Emilia e Scandiano e dal Cai. La nuova tappa collega così i Musei Civici di Reggio Emilia, con la Collezione di Spallanzani, alla casa dello scienziato a Scandano.

Il percorso esce da Reggio Emilia a San Maurizio, risale il Parco del Rodano. Raggiunto il Canale di Secchia, nei pressi di Sabbione, lo costeggia per poi proseguire attraverso le campagne fino a Scandiano. E’ una camminata di 13 km circa.

Sono previsti due gruppi: a piedi e in bike. Gli escursionisti a piedi, con un gruppo arrivato da Scandiano in bus, e l’altro da Reggio Emilia, partiranno dal parcheggio del Quinzio. I ciclisti invece partiranno dai Musei Civici. E’ in programma anche la visita alla casa natale dello Spallanzani. Per chi è partito da Reggio Emilia a piedi sarà a disposizione un bus per il ritorno.

La nuova tappa è stata realizzata grazie all’impegno degli instancabili volontari del Cai Reggio Emilia e Scandiano, dei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano, e con la preziosa collaborazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

Per informazioni e iscrizioni: Cai Scandiano, via Fogliani 7, Scandiano, www.caiscandiano.it, (orario: venerdì dalle 21 alle 22.30); Cai Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane 1 H, Reggio Emilia (orario: mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, giovedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:00), tel. 0522 436685- 393 9171764 (negli orari di apertura), mail attivitasezionali@caireggioemilia.it; www.caireggioemilia.it.