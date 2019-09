Il SafetyDrive Tour fa tappa a Reggio Emilia

Divertimento e informazione sono gli ingredienti principali dell’edizione 2019 del SafetyDrive Tour, iniziativa che vede il supporto di CreditRas Assicurazioni (Gruppo Allianz) e che toccherà alcune filiali UniCredit in diverse città italiane.

A Reggio Emilia, in particolare, l’appuntamento è fissato per il 19 e il 20 settembre, presso la filiale di via Toschi, 9. Qui, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:40 alle 16:10 un vero simulatore di guida da Formula 1 offrirà ai clienti della banca – e più in generale a tutti i cittadini interessati – l’opportunità di scoprire come uno stile di guida corretto sia sinonimo di sicurezza e risparmio.