Percuote la compagna davanti ai figli minori: un altro arresto per maltrattamenti

All’alba di martedì 17 settembre, i Carabinieri di Formigine hanno tratto in arresto in flagranza un 34enne sassolese, noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia.

Nelle prime ore del mattino, l’uomo, al culmine di una violenta lite con la consorte avvenuta in presenza dei figli minori, l’aveva percossa cagionandole lesioni personali per le quali la donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’intervento immediato dei Carabinieri e la ricostruzione di passate altre condotte violente e vessatorie in danno della coniuge, hanno fatto scattare l’arresto.