Reggio Emilia, Arci Servizio Civile: bando per volontari

Arci Servizio Civile il giorno giovedì 19 settembre alle ore 18 presso la sala riunioni di via Mazzacurati 11 c/o Legambiente Reggio Emilia spiegherà come funziona il nuovo servizio civile universale: l’incontro sarà utile anche per capire come si svolgono i colloqui che seguiranno alla fase di presentazione delle domande e per chiarire ogni dubbio sul servizio civile e sui progetti disponibili delle associazioni socie di Arci Servizio Civile.

Il servizio civile è un’opportunità per i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni di partecipare alla vita civile della Paese e della comunità, impegnandosi in progetti e percependo un compenso (439,50 euro al mese). Da quest’anno i progetti saranno di 1.145 ore (in sostanza un part-time) su 5 giorni alla settimana e per 12 mesi. Da quando è nato nel 2001 sono stati circa 330 i giovani che hanno fatto questa esperienza in una delle sedi di Arci Servizio Civile nella nostra provincia.

Per informazioni i giovani possono rivolgersi ad Arci Servizio Civile Reggio Emilia

reggioemilia@ascmail.it – Tel 348.7419763