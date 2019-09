“Ad Alte Profondità” presentazione dei corsi di teatro domenica all’Auditorium Bertoli di Sassuolo

Riconfermata anche per il 2019/2020 la collaborazione tra il Comune di Sassuolo e l’Associazione Culturale Quinta Parete che per il quarto anno consecutivo porterà sul territorio corsi di teatro per adulti, ragazzi e bambini.

Una realtà teatrale, che negli ultimi anni è diventata a tutti gli effetti un’associazione sassolese, pur avendo piantano le sue radici ed essendo cresciuta a Casalgrande, paese d’origine del suo direttore artistico Enrico Lombardi. Grazie al lavoro svolto con la collaborazione del Comune di Sassuolo e al sostegno della Regione Emilia Romagna sta crescendo velocemente curando progetti e iniziative culturali che arricchiscono l’offerta del territorio, dimostrando anche la volontà e la capacità di mettersi in rete con tutte le altre associazioni territoriali.

Lo staff di Quinta Parete, che per il terzo anno di fila ha inaugurato la stagione partecipando al Festival della Filosofia con una performance teatrale dal titolo “Attraver-Siamo, un viaggio sulle orme di Enea”con la regia di Enrico Lombardi, presenterà la stagione dei corsi teatrali, che coprono quattro Comuni della provincia reggiana e modenese, domenica 22 settembre presso l’Auditorium Bertoli di Sassuolo.

Un’occasione per conoscersi meglio, socializzare e imparare un’arte utile sia sopra al palcoscenico che nella vita quotidiana, un’opportunità per conoscere il lavoro dell’Associazione, incontrare gli insegnanti, fare domande e confrontarsi in un’atmosfera conviviale. Per tutti gli interessati o anche solo curiosi lo staff dell’associazione vi aspetta alle ore 17:30 per la presentazione dei corsi teatrali per bambini e ragazzi e alle ore 19:30 per l’aperitivo di presentazione dei corsi teatrali serali per adulti.

Tutti i corsi cominceranno nella settimana del 30 settembre e sarà possibile fare una prova gratuita.

Per qualsiasi informazione o curiosità rivolgersi a Katia al 342-9337099.