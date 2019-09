Manda la sorella in ospedale a suon di calci e pugni: 36enne denunciato a Quattro Castella

Dissapori per la divisone di proprietà sono stati i motivi che hanno visto un 36enne usare violenza nei confronti della sorella poco più che 30enne, finita in ospedale per un trauma facciale conseguente alla condotta violenta del fratello. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 36enne residente in paese con l’accusa di lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dai militari, a cui la vittima ha formalizzato denuncia, l’uomo dopo esseri presentato presso l’abitazione della sorella ha iniziato un’accesa discussione, nata per dissidi conseguenti alla suddivisione di alcuni beni immobili. Gli animi fortemente accesi, hanno visto l’uomo passare presto dalle parole ai fatti e usare violenza nei confronti della sorella, colpita con calci e pugni. La donna è riuscita a fuggire all’esterno dell’edificio, dove ha atteso l’arrivo di una pattuglia di Carabinieri allertata a mezzo 112. A seguito delle lesioni riportate, la donna si è recata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia, dov’è stata medicata e dimessa con una diagnosi di “trauma facciale” e giudicata guaribile in 7 giorni. Quindi formalizzava denuncia contro il fratello. Le investigazioni dei Carabinieri di Quattro Castella hanno portato ad acquisire elementi di responsabilità a carico del 36enne, confermando le accuse nei suoi confronti in ordine al reato di lesioni per le quali veniva denunciato alla Procura reggiana.