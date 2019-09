“Mio fratello rincorre i dinosauri” al Boiardo di Scandiano

E’ ripartito il cinema in prima visione al Boiardo di Scandiano dopo la pausa estiva. Da domani, venerdì 20 settembre a lunedì 23 sarà in sala il film tratto dal libro di Giacomo Mazzariol “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Ricordiamo che Mazzariol era stato ospite a festivaLOVE a Scandiano lo scorso 1 giugno per presentare il nuovo libro dal titolo “Gli squali”.

Il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” diretto da Stefano Cipani, segue la storia di Jack (Francesco Gheghi) che fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio (Lorenzo Sisto) suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna (Arianna Becheroni) la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che è davvero un supereroe.

Gli orari di proiezione sono i seguenti: venerdì, sabato e lunedì proiezione unica ore 21; domenica tripla proiezione ore 17, 19 e 21. Il costo del biglietto è di Euro 7 (intero) o Euro 5 (ridotto), il ridotto è riservato alle persone fino ai 29 anni, agli over 60 anni, agli invalidi civili, Agis, abbonati alla stagione del Cinema Teatro Boiardo, Soci Azzurra, Soci Zora.

Il lunedì il biglietto ha un prezzo speciale di Euro 4 per la rassegna Vola al cinema.

Per info www.cinemateatroboiardo.com