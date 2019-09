Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature: minime in diminuzione, con valori intorno a 12-13 gradi nelle città emiliane, localmente inferiori nelle aree di aperta campagna, e 14-15 gradi sulla fascia costiera. Massime stazionarie o in lieve aumento, sui 21-22 gradi. Venti: deboli orientali, con qualche rinforzo al mattino sul settore costiero. Mare: mosso.

(Arpae)