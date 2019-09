Domenica 22 settembre a Bologna deviazioni bus in occasione della Race for the Cure

Domenica 22 settembre a Bologna deviazioni bus in occasione della Race for...

Domenica 22 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa, in occasione della manifestazione podistica “Race for the Cure”, sarà vietato il transito veicolare in numerose strade del centro storico di Bologna.

Si ricorda, inoltre, che domenica 22 settembre – giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Agenzia per la Mobilità SRM è prevista un’agevolazione per chi utilizza i mezzi pubblici in città: con una sola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass, effettuata a qualsiasi ora, o con un biglietto acquistato all’emettitrice automatica a bordo o tramite l’app Roger, si potrà viaggiare sui mezzi Tper nell’area urbana di Bologna per tutta la giornata, fino al termine del servizio.

I biglietti extraurbani a zone, i tesserini metropolitani ed i biglietti delle linee speciali “BLQ Aerobus” e “F Ficobus” manterranno, invece, la consueta validità, senza estensione giornaliera.

Tutte le deviazioni previste per le linee di bus sono consultabili alla pagina del sito Tper.