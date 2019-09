Festa del gattile a San Marino di Carpi

Si svolgerà domani, domenica 22 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la sede del Gattile, in via Bertuzza n. 6 a San Marino di Carpi l’edizione 2019 della Festa del Gattile.

Nel corso del pomeriggio i volontari saranno a disposizione per le visite guidate alle oasi dove vengono ospitati stabilmente circa 400 gatti senza casa. Ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, che potranno fare merenda e assumere le sembianze di un gattino con l’aiuto di una bravissima truccabimbi. I più grandi potranno ascoltare buona musica, rovistare fra le bancarelle dove potranno trovare tante idee regalo, le creazioni delle volontarie e le nuove magliette del gattile, fare yoga fra i gatti, e gustare le delizie del buffet.

Questa edizione della festa è dedicata alla memoria di Samantha Prandi, prematuramente scomparsa in un incidente stradale pochi mesi fa, che ha tanto amato il Gattile di Carpi e tanto ha fatto per i suoi ospiti. Nel corso dell’evento sarà scoperta una targa in sua memoria.

L’evento è un’importante occasione per A.P.A.C. Associazione Protezione Animali Carpigiana OdV, che gestisce il Gattile e si occupa quotidianamente dei 2.500 gatti delle colonie feline dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera, Ravarino e Bomporto, per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su tema dell’abbandono degli animali e sull’importanza della sterilizzazione.

L’associazione sta infatti affrontando in questi mesi un’emergenza abbandoni senza precedenti, con 341 gatti entrati in gattile da gennaio ad agosto, ed un incremento del 32% rispetto al 2018.

La festa è a ingresso libero.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 29 settembre.