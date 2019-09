Furto di automezzi presso il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

Ladri in azione al deposito di via Borsellino della frazione Arceto di Scandiano del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Secondo quanto accertato dai Carabinieri della Tenenza di Scandiano, che al riguardo stanno conducendo le indagini, ignoti ladri, la notte tra il 18 e 19 settembre dopo aver forzato il motore di un cancello automatico, si introducevano all’interno dell’area cortiliva di un capannone del consorzio, ubicato proprio in via Borsellino, asportando in un Iveco Eurocargo, un escavatore ed una Fiat Panda.

Sui fatti sono in corso le indagini a cura dei Carabinieri di Scandiano in ordine al reato di furto aggravato.