Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 22 settembre

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per l’intera giornata con precipitazioni che interesseranno inizialmente le aree di crinale occidentali, in graduale intensificazione ed estensione al resto del territorio nel corso della giornata. Localmente i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in lieve aumento, intorno a 13-15 gradi; massime in diminuzione, comprese tra 19 gradi delle province occidentali e 23/24 gradi della costa. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi da sud est su mare e costa dal pomeriggio. Rinforzi e raffiche nelle aree interessate da temporale. Mare: inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento da metà pomeriggio.

(Arpae)