Ieri, i carabinieri di Mirandola hanno tratto in arresto un cittadino italiano di origine calabrese, classe 1982, evaso dalla propria abitazione, a Mirandola, dove scontava gli arresti domiciliari per detenzione, ai fini di cessione, di sostanza stupefacente. L’uomo è stato ricondotto ai domiciliari in attesa di processo.