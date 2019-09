“Puliamo il mondo”, oltre 20 sacchi di immondizia raccolti in due ore sul Percorso Sole

“Puliamo il mondo”, oltre 20 sacchi di immondizia raccolti in due ore...

Il maltempo non ha fermato il gruppo di volontari che questa mattina alle 8 si è ritrovato presso il Centro Nuoto per pulire un tratto di Percorso Sole, nell’ambito del progetto “Puliamo il mondo” promosso da Legambiente, con il patrocinio del Comune di Vignola. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari intervenuti anche da fuori Vignola, in particolare da Modena, Nonantola e Carpi, che hanno dato un fattivo contributo all’iniziativa.

In circa due ore, sono stati raccolti oltre una ventina di sacchi di immondizia. Tantissime le bottiglie di vetro e di plastica che sono state raccolte, assieme a lattine e a resti di bivacchi e pic-nic.