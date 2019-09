Giovedì presentazione del libro “La bambina sotto il pianoforte” e aperitivo in Villa Ronchi Coccapani Pignatti Morano

Associazione Forum UTE Sassuolo presenta “Invito in Villa”, conferenze, visite guidate, aperitivi, concerti, letture e teatro presso Villa Ronchi Coccapani Pignatti Morano a Fiorano Modenese.

Edificata a inizio Seicento per volere del conte Ludovico Ronchi, segretario del duca Alfonso III d’Este, a pochi passi dai ruderi del Castello di Fiorano, sui quali sarà poco dopo eretto il Santuario della Beata Vergine, dalla metà del medesimo secolo la villa-palazzo è stata la dimora estiva dei marchesi Coccapani e residenza occasionale del poeta Alessandro Tassoni, del letterato Girolamo Tiraboschi e dello storiografo Ludovico Antonio Muratori. Proprietà dei conti Pignatti Morano dal 1918, nel 1970 la villa-palazzo passa agli attuali proprietari, conservando l’autenticità dell’architettura originale. L’edificio si sviluppa su ben 2.000 mq, suddivisi in ampie sale con eleganti decorazioni murali ed è circondato da un parco di 23.000 mq, nel quale si gode un panorama suggestivo e rilassante disposto su più livelli e ricco di piante secolari e agrumi, querce, roseti, cedri del libano, sequoie e sophore. La dimora, oltre che abitazione dei proprietari, è oggi utilizzata come sede ideale per meeting, workshop, convegni, eventi privati e aziendali.

Giovedì 26 settembre – ore 19.00 presentazione del libro ‘La bambina sotto il pianoforte’

Storie d’amore e di musica nella Modena di Mirella Freni, Leone Magiera e Luciano Pavarotti

di Micaela Magiera figlia di Mirella Freni e Leone Magiera. Interverrà l’autrice, intervistata da Luca Silingardi, con aperitivo in giardino.

Per partecipare all’evento, riservato a un limitato numero di persone, è necessario prenotarsi entro mercoledì 25 settembre 2019 telefonando a Danira Guidetti Calabrese: 348 5495475. La prenotazione è obbligatoria e impegnativa. Quota di partecipazione: € 25 a persona. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro a € 15 invece che al prezzo di copertina di € 18.