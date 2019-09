Grande successo per la Climbing Marathon e la giornata di Slackline che hanno chiuso l’estate a Bismantova

È stato un weekend per metà disturbato dalla pioggia, ma la giornata di sabato ha visto la Pietra di Bismantova protagonista di una serie di iniziative che hanno richiamato tantissimi appassionati degli sport all’aria aperta e tante gente che, incuriosita, ha assistito con stupore ed emozione a quanto stava accadendo. Climbing, arrampicata libera per bambini, slackline e mountain bike hanno rappresentato il fulcro delle proposte attorno alle quali fin dalle prime luci dell’alba sono iniziate le attività. A queste si è aggiunta una spontanea e suggestiva iniziativa di acrobazie con i “tessuti aerei” fra gli alberi sulla sommità della Pietra. Da corredo hanno fatto anche i tanti escursionisti che salendo in Pietra si sono trovati all’interno di una animatissima palestra a cielo aperto.

La Open Climbing Marathon su vie lunghe sportive ha impegnato 16 fra le più rappresentative e sicure vie di salita in parete, mentre la Junior Marathon pomeridiana, riservata ai giovani e ai rispettivi genitori, si è principalmente sviluppata nei settori e sulle falesie Sasso Smeraldo, Sasso Diamante e Sasso Moby Dick su monotiri con corde già montate, in totale sicurezza. Proprio queste attività di approccio all’arrampicata e riservate alle famiglie hanno rappresentato una bella sorpresa per l’altissima partecipazione.

Per il Bismantova Highline Party già da venerdì erano arrivati in Pietra tantissimi Slackliners richiamati dal raduno di associazioni specializzate di Bologna, Prato, Livorno, Modena e Torino. Ma sulla fettuccia sospesa hanno camminato anche appassionati francesi e spagnoli appositamente arrivati a Castelnovo. Fra loro anche il maiorchino Jordi Zhang, molto conosciuto nell’ambiente per le sue abilità acrobatiche, che ha incantato tutti con la camminata in avanti e all’indietro e con difficili esercizi sull’highline. La slackline più vicina al suolo, allestita in area verde sulla sommità della pietra, ha permesso anche a principianti e curiosi di provare l’ebbrezza della fettuccia elastica.

Tantissimi biker hanno colto l’occasione per percorrere l’anello della Pietra in Mountain Bike e diversi sono saliti fin sulla sommità della Pietra, sospinti dalla bici assistita resa disponibile dagli operatori locali.

Questa manifestazione degli sport outdoor alla Pietra di Basmantova, patrocinata dal Comune di Castelnovo ne’ Monti, è nata grazie alle intuizioni di Fabio Giulioli, Paolo Grisenti, Luis Martin ed Emanuele Lamedica e si è sviluppata grazie a diverse Associazioni ed operatori di settore del territorio nel segno della collaborazione con il fine ultimo di promuovere le attività sulla rupe simbolo dell’Appennino, far conoscere la natura e le bellezze che la rendono unica al mondo e, non per ultimo, allo scopo di raccogliere fondi per la manutenzione e la richiodatura delle vie lunghe di arrampicata sportiva.

All’organizzazione di una riuscita giornata di sport e natura hanno collaborato ASD Pietra di Bismantova, ASD Slackline Bologna, AlpStation Bismantova, Bike Lab, GF Verde & Natura, Rifugio della Pietra e le Guide della Pietra Paolo Barigazzi e Massimo Ruffini.