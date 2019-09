Polisportiva Sportinsieme Castellarano: al via i corsi di minivolley per bambini dai 6 ai 9 anni

Polisportiva Sportinsieme Castellarano: al via i corsi di minivolley per bambini dai...

Settembre per i giovani non significa solo fine delle vacanze e ritorno a scuola, ma anche ritrovare i compagni e ricominciare le attività sportive concluse a maggio.

Anche Sportinsieme, la polisportiva con sede a Castellarano, ha “riacceso i motori”, aprendo la stagione 2019/2020 con i corsi di minivolley dedicati ai bambini dai 6/9 anni.

Dal 18 settembre, il mercoledì ed il venerdì, nella palestra delle scuole medie di Castellarano, la coach Elisa Severi insegnerà ai bambini le basi della pallavolo, uno tra gli sport migliori dal punto di vista educativo.

“Il volley ha delle caratteristiche che lo rendono uno sport perfetto per i giovani: il gioco di squadra, la disciplina, il rispetto delle regole, il divertimento, la sana competizione… Sono tutti stimoli molto importanti per il bambino, che impara a confrontarsi con i coetanei e con gli adulti in maniera corretta. Il divertimento è davvero assicurato” conferma Elisa, che continua invitando i genitori a portare i figli, anche solo per la prova gratuita “dura tutto settembre, in questo modo riusciamo a dare l’opportunità a tutti di provare senza alcun impegno”

La prima lezione si è rivelata un successo: “hanno partecipato tantissimi bambini! Oltre alle conferme dell’anno sorso abbiamo avuto tante nuove “reclute”. Questo a conferma che il corso è molto apprezzato dai piccoli e dai grandi”

Se siete interessati a partecipare o volete più informazioni potete contattare Sportinsieme al 3347582554 o inviare una mail a info@sportinsieme.it