Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 24 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con solo qualche locale annuvolamento al mattino sul settore orientale; dal tardo pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest. Temperature: minime in diminuzione, più consistente sul settore occidentale della regione: 12/13°C sulle aree di pianura, localmente anche qualche grado in meno sulle zone prossime al fiume Po, valori attorno a 14°C sulla costa; massime in marcato rialzo, specie sul settore centro-orientale: valori generalmente compresi tra 22°C e 24°C. Venti: al mattino deboli nordoccidentali con qualche rinforzo sulla costa e sul mare, nel corso del pomeriggio deboli di direzione variabile, in serata deboli da sud/sudovest con possibili locali rinforzi sulla Romagna. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo al mattino ed in serata.

(Arpae)