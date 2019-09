4000 euro per GRADE-No-Limits dalla Festa di San Rocco a Sant’Ilario

Nei giorni scorsi, nella sede del CORE, un’importante donazione da 4.000 euro a sostegno del GRADE è stata consegnata da parte del comitato organizzatore della Sagra di San Rocco, evento che si è svolto nello scorso mese di agosto a S.Ilario d’Enza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia di S.Eulalia e del Centro Sociale Airone.

Una bella festa che per due giorni, il 15 e 16 agosto, si è sviluppata tra attività per bambini, momenti dedicati all’enogastronomia e ai prodotti tipici, spettacoli musicali, compreso il concerto dei Ma Noi No (tribute band dei Nomadi) e l’affascinante mercatino vintage e delle curiosità. Un ruolo importante nei giorni della sagra lo hanno avuto anche le celebrazioni liturgiche legate al ricordo del santo, al quale è dedicata la ricorrenza così come il piccolo oratorio santilariese, eretto nel ‘600 dopo un’epidemia di colera. Epidemia cessata dopo suppliche della comunità a San Rocco, nella devozione popolare noto per aiutare gli ammalati.

Ora, grazie a questa festa, si potrebbe dire che l’antico percorso va avanti, e San Rocco continua in questa azione di sostegno a chi è in un momento di difficoltà: i fondi raccolti andranno a favore dei progetti del Gruppo Amici dell’Ematologia, che da 30 anni sostiene l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia e dell’AUSL – IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche. La donazione è stata consegnata al Presidente della Fondazione GRADE Onlus, Francesco Merli, che ha sentitamente ringraziato gli organizzatori della sagra per la loro vicinanza e sensibilità.