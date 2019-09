Clima: Cisl Scuola Emilia Centrale aderisce a iniziative WeekForFuture

Anche la Cisl Scuola Emilia Centrala aderisce alle iniziative che si tengono in tutto il mondo in occasione della Settimana sul clima (WeekForFuture, 22-27 settembre), culminate ieri all’Onu nel Climate Action Summit 2019. Venerdì 27 settembre gli studenti modenesi sono coinvolti nello sciopero globale per il clima.

«In continuità con il messaggio lanciato il 5 settembre in occasione della Giornata nazionale delle rsu e con quanto indicato in Dirigenti News del 9 settembre – dichiara la segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale Antonietta Cozzo -, riteniamo particolarmente importante essere presenti accanto a studenti, famiglie e personale delle istituzioni scolastiche nell’azione di sensibilizzazione per la crisi climatica, in coerenza con l’azione generale e diffusa che la Cisl sta conducendo su questo tema.

Siamo in contatto – prosegue Cozzo – con le associazioni territoriali impegnate nell’organizzazione delle diverse iniziative della Settimana sul clima e favoriamo la partecipazione alle azioni di sensibilizzazione, ove possibile, anche attraverso l’indizione di assemblee provinciali in orario di servizio nella giornata del 27 settembre.

Inoltre – conclude la segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale – abbiamo sollecitato i dirigenti scolastici nostri iscritti affinché giustifichino la partecipazione degli studenti alle manifestazioni per il clima».