Chiara Gibertoni sarà il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Sarà Chiara Gibertoni il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Dal 1^ ottobre prenderà il posto della dottoressa Antonella Messori, che per motivi familiari aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 9 agosto.

La designazione è stata effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini. Ieri pomeriggio il via libera della Conferenza territoriale sociale e sanitaria Metropolitana di Bologna che ha espresso parere positivo; nei prossimi giorni, dopo l’accettazione formale da parte della candidata, il presidente Stefano Bonaccini, firmerà il decreto di nomina. Nel frattempo, la Regione è già impegnata per assicurare una guida altrettanto qualificata all’Azienda Usl di Bologna.

“Innanzitutto un ringraziamento non formale alla dottoressa Messori, che dal 2016 ha ricoperto un ruolo di così grande responsabilità e importanza con la massima dedizione e indiscusse capacità professionali- commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi-. Anche grazie al suo operato, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si conferma, non solo a livello regionale e nazionale, un’eccellenza del nostro sistema sanitario. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Chiara Gibertoni, che siamo certi saprà fare e dare il massimo in questo nuovo incarico, come ha dimostrato in tutte le precedenti esperienze, compreso quella già svolta presso l’Azienda che ora guiderà”.

“Nel frattempo- spiega Venturi- siamo impegnati per individuare quanto prima il nuovo direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna al fine di dare continuità ai processi di integrazione tra le Aziende sanitarie dell’Area Metropolitana bolognese e tra i diversi livelli assistenziali, all’integrazione di assistenza, didattica e ricerca ed al percorso di riconoscimento di un ulteriore IRCCS assieme all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna”.

E proprio per rendere il più ampia possibile la scelta di un candidato idoneo, già nella seduta di lunedì scorso la Giunta regionale ha approvato la delibera di pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di ulteriori candidature alla nomina di Direttore generale nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna.

Chiara Gibertoni, modenese, medico, da marzo 2015 ad oggi ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna. In precedenza, da gennaio 2011 a febbraio 2015, è stata coordinatore degli staff della direzione generale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna. É componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità.