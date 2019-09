Droga e arma in casa: insospettabile reggiano arrestato dai carabinieri

All’anagrafe disoccupato di fatto dedito alla compravendita di stupefacenti e forse di qualche altro malaffare, vista l’illegale detenzione di una pistola rubata. Questa la metamorfosi di un insospettabile, incensurato, 38enne salernitano residente a Reggio Emilia, arrestato dai carabinieri della Stazione di Gattatico nell’ambito di un indagine antidroga che, prendendo spunto dall’aumento esponenziale del consumo di stupefacenti nel comune, ha portato i militari ad apprendere negli ambienti dei consumatori dell’illecita attività portata avanti dal salernitano.

“Confidenze” attentamente vagliate dai carabinieri della stazione di Gattatico che nella mattinata di ieri, coadiuvati dai colleghi di Fabbrico, hanno fatto visita all’uomo, allo scopo di dare corso ad una perquisizione personale e domiciliare con il fine di trovare i dovuti riscontri alle ipotesi investigative acquisite. Localizzata l’abitazione, ubicato in zona Canalina a Reggio Emilia, i militari hanno eseguito un servizio di osservazione, notando l’uscita dal condominio di una donna che saliva a bordo di un’autovettura in uso al salernitano. La donna, subito fermata e identificato per la compagna dell’uomo, veniva invitata a risalire a casa dove i carabinieri trovavano il salernitano e dove davano corso alla perquisizione domiciliare. In particolare durante la perquisizione i militari rinvenivano un involucro in cellophane con 4 grammi di cocaina, sostanza da taglio costituita da bicarbonato, un barattolo con 12 grammi di marijuana e una busta con 130 grammi di marijuana, tutto sequestrato unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi e la pesatura. Sequestrati anche tre smartphone ritenuti il mezzo per il tramite con i clienti.

I carabinieri hanno inoltre rinvenuto una pistola Taurus Cal. 45, completa di caricatore con 8 munizioni e una quarantina di cartucce dello stesso calibro, dalla cui matricola è risultata essere provento di un furto consumato in un’abitazione a Modena nel novembre del 2015. Alla luce di quanto accertato il 38enne disoccupato veniva dichiarato in stato d’arresto e ristretto a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per accertare i motivi del possesso dell’arma e i canali di approvvigionamento della stessa, e soprattutto verificare se dopo il furto la pistola sia stata usata; risposta quest’ultima che verrà fornita dagli accertamenti balistici a cui l’arma sarà certamente sottoposta.