Comune di Castenaso e Consorzio della Bonifica Renana a lavoro sulle sponde dell’Idice

L’alveo del fiume Idice in queste ore, è interessato da un intervento, molto importante, coordinato tra l’Area Tecnica del Comune di Castenaso e il Consorzio della Bonifica Renana. L’azione fa parte di un piano distribuito su più anni per curare la vegetazione, assicurare la stabilità del terreno e delle acque, in prossimità del ponte di via Nasica. La zona è oggetto dal dicembre 2018 di un accurato monitoraggio, frutto di una convenzione tra i due Enti.

Di recente, una perizia del Consorzio della Bonifica Renana, ha evidenziato che alcuni alberi e varia altra vegetazione è cresciuta senza controllo. Alcuni di questi sono secchi, eccessivamente inclinati e mal radicati nella terra; in sostanza, sono potenzialmente pericolosi sia per chi cammina lungo i bellissimi percorsi pedonali, che per le strade circostanti e per chi abita intorno. Esiste un motivo di rischio anche per la ‘sicurezza idraulica’, cioè per lo scorrere fluido e stabile del torrente.

Il Comune e la Bonifica hanno deciso di riparare il problema, in un’ottica sia di manutenzione che di prevenzione. Liberando l’alveo da questi alberi non vitali, oltretutto, daremo modo al terreno di rinnovarsi naturalmente, mantenendo alto il livello di biodiversità.